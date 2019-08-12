Настя Каменских рассказала секрет успеха их с Потапом отношений: интересные подробности

400 Читати новину українською
Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап / Instagram / @kamenskux

Участники одного из самых любимых украинских дуэтов, который ранее назывался "Потап и Настя", оказались не только коллегами, но и влюбленными друг в друга. Новоиспеченная жена Алексея Потапенко Настя Каменских откровенно рассказала, как им удается поддерживать отношения, несмотря на насыщенный график, и что является залогом успеха их отношений.

По словам Насти Каменских, недавно звездные супруги отправились в их второй медовый месяц. Для августовского отпуска они выбрали солнечную Италию. Вероятно, романтическая атмосфера вдохновила украинскую певицу на откровенности под совместными снимками с Потапом, ведь она рассказала один из секретов успеха их отношений.

Читайте также: Настя Каменских и Потап отправились на отдых в Прагу: романтические фото

Новоиспеченная жена заявила, что прежде всего ее муж Потап для нее близкий друг и она считает дружбу очень важным пунктом в отношениях.

Любовь и дружба всегда идут рука об руку. Бесценно, когда твой муж еще и твой лучший друг. Только тогда вы чувствуете спектр самых искренних и невероятных эмоций! Вы делитесь сокровенным, вдохновляете друг друга, чувствуете счастье в каждой минуте. И конечно же, веселитесь, улыбаетесь, беснуетесь и смеетесь. Как мы с Потапом на этом фото. Когда вы со своим мужем настоящие друзья – цените это. Вам несказанно повезло,
– написала Настя Каменских.

Стоит добавить, что фото, под которым певица оставила такой комментарий, действительно смешное. Потап предстал перед камерой с интересным аксессуаром на голове – живыми цветами, а его жена Настя смеялась над ним, закрывая лицо руками.

 

blog_ava
Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
сегодня
6843
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Настя Каменских Потап
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Модные аксессуары лета-2019: что должно быть в гардеробе каждой девушки
сегодня 14:00 Модные аксессуары лета-2019: что должно быть в гардеробе каждой девушки
Юлія Турелик 1321
"Королева сердец": скелеты из шкафа идеальной мамы
сегодня 13:18 "Королева сердец": скелеты из шкафа идеальной мамы
Юлія Ліпенцева 215
Топ-5 аксессуаров пляжного лета: советы стилиста
сегодня 12:02 Топ-5 аксессуаров пляжного лета: советы стилиста
Юлія Девда 148
Популярные мировые десерты: проверьте свои знания классических сладостей
сегодня 11:21 Популярные мировые десерты: проверьте свои знания классических сладостей
Богданна Рибак 88
Кайли Дженнер – 22! История успеха бренда самой молодой миллиардерши Мира
10 августа 13:31 Кайли Дженнер – 22! История успеха бренда самой молодой миллиардерши Мира
Марта Вересюк 968
Новости
Больше новостей
Залиште відгук