Настя Каменских рассказала секрет успеха их с Потапом отношений: интересные подробности

Участники одного из самых любимых украинских дуэтов, который ранее назывался "Потап и Настя", оказались не только коллегами, но и влюбленными друг в друга. Новоиспеченная жена Алексея Потапенко Настя Каменских откровенно рассказала, как им удается поддерживать отношения, несмотря на насыщенный график, и что является залогом успеха их отношений.

По словам Насти Каменских, недавно звездные супруги отправились в их второй медовый месяц. Для августовского отпуска они выбрали солнечную Италию. Вероятно, романтическая атмосфера вдохновила украинскую певицу на откровенности под совместными снимками с Потапом, ведь она рассказала один из секретов успеха их отношений.

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Новоиспеченная жена заявила, что прежде всего ее муж Потап для нее близкий друг и она считает дружбу очень важным пунктом в отношениях.

Любовь и дружба всегда идут рука об руку. Бесценно, когда твой муж еще и твой лучший друг. Только тогда вы чувствуете спектр самых искренних и невероятных эмоций! Вы делитесь сокровенным, вдохновляете друг друга, чувствуете счастье в каждой минуте. И конечно же, веселитесь, улыбаетесь, беснуетесь и смеетесь. Как мы с Потапом на этом фото. Когда вы со своим мужем настоящие друзья – цените это. Вам несказанно повезло,

– написала Настя Каменских.

Стоит добавить, что фото, под которым певица оставила такой комментарий, действительно смешное. Потап предстал перед камерой с интересным аксессуаром на голове – живыми цветами, а его жена Настя смеялась над ним, закрывая лицо руками.