Настя Каменских снялась обнаженной в душе: обольстительное фото

Украинская певица Настя Каменских, которая вышла замуж за рэпера Потапа и уже вернулась домой из медового месяца в Турции, ошеломила поклонников в сети эротическим снимком.

Пикантное фото Каменских опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: В леопардовом купальнике: новые горячие фото Насти Каменских и Потапа с медового месяца

На фотографии Настя позирует в душе только в белых трусах с высокой талией, прикрыв грудь рукой. "Быть вместе в своем собственном мире", – подписала звезда строкой из песни своего мужа. Женщина добавила, что у клипа на песню "Константа", которую посвятил ей Потап, уже 4 миллиона просмотров.

Многие подписчики певицы возмутились откровенному фото и поинтересовались, что о подобных публичных снимках думает ее муж Потап.

"Для чего такие фото? Это же для двоих, свое интимное", "Что за желание обнажаться публично? Ваши мужья странные, если поддерживают это", "Настя, ты классная певица, но твои фото вульгарные", "Это слишком", "А как реагирует Потап на это?", "Зачем публиковать такое", – пишут пользователи в сети.

Сам Потап одобрительно прокомментировал фотографию с помощью "емоджи" в виде сердец и огня.



Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Что известно об отношениях Потапа и Насти Каменских?О личной жизни молодоженов известно мало. Деятельность дуэта Потапа и Насти Каменских продолжалась с 2006 по 2017 год. В то время Потап находился в официальном браке с украинским продюсером Ириной Горовой (1999-2014) и имел от нее сына Андрея, которому сейчас 10 лет. Что асается Насти Каменских, то звезда пыталась всегда скрывать свои отношения, однако в последние годы начала намекать на роман с любимым человеком, которого не хотела показывать общественности. Она неоднократно публиковала в соцсетях фотографии с обручальным кольцом, появление которого не комментировала.



23 мая влюбленные поженились. В день свадьбы исполнители опубликовали видеоролик "Константа", в котором они публично заявили о своих чувствах и признались, что будут праздновать свадьбу.



В отношении экс-жены Потапа, то несмотря на развод с мужем, она продолжает вести с ним профессиональные отношения – вместе с ним она создала продюсерский центр Mozgi Entertainment, а также занимается общим воспитанием сына.