Настя Каменских удивила поклонников сменой прически: фото

Все поклонники Насти Каменских уже привыкли, что артистка красуется с волнистым объемными волосами. Однако в сети она показала обновленный имидж: звезда заплела африканские косички.

Как известно, 19 января в Украине состоится премьера нового сезона шоу "Голос страны". В юбилейном 10 проекте примут участие Потап и его жена Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK. Но пока съемки прямых эфиров не начались, супруги отправились на экзотический отдых в Мексику.

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С курорта Настя Каменских уже успела опубликовать первые снимки, на которых появилась с обновленным имиджем. Артистка заплела на свои роскошные волосы африканские косички, которые удивили поклонников.

На новую прическу люди отреагировали по-разному. Поклонники Насти Каменских отметили, что она выглядит забавно и волшебно, а вот хейтеры сравнили образ артистки с подростковым.

Однако такая необычная прическа была временной. Уже на новых кадрах Настя Каменских охотно позировала со своим волнистыми волосами.