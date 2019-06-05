Настя Каменских украсила обложку американского глянца: фото

После огромного успеха испаноязычного трека Peligroso Настя Каменских продолжает покорять все новые вершины. На днях артистка похвасталась результатами съемки для журнала "El Espacialito", который выходит в США.

Для испанской диаспоры в США "El Espacialito" – один из самых популярных глянцев. Поэтому меломаны, которые охотно слушают музыку украинки Насти Каменских, ожидали ее появление в журнале.

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Артистка приняла престижное приглашение и стала главной звездой июньского выпуска. На обложке "El Espacialito" Настя Каменских появилась в серебряной мини-платье с пикантной зоной декольте. К наряду артистка не надела нижнее белье, что придало ее образу еще большего обаяния.



Настя Каменских снялась для модного глянца / Пресс-служба

Кроме этого, певица дала интервью журналистам, в котором рассказала о себе, своем творчестве и мечте создать музыку, которая не будет иметь границ.

Я всегда мечтала создавать музыку, которая не имеет границ. Безумно счастлива быть на обложке "El Espacialito" – одного из самых масштабных испаноязычных журналов в Америке. Дальше будет больше! Спасибо команде и моим поклонникам за то, что вы верите и поддерживаете меня,

– прокомментировала Настя Каменских.

Сейчас артистка стала первой украинкой, которая появилась на страницах популярного глянца. Перед Каменских обложку журнала украшали Дженнифер Лопес, Anitta, etc.