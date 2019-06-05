Настя Каменских украсила обложку американского глянца: фото

207 Читати новину українською
Настя Каменских украсила американский глянец
Настя Каменских украсила американский глянец / Instagram / @kamenskux

После огромного успеха испаноязычного трека Peligroso Настя Каменских продолжает покорять все новые вершины. На днях артистка похвасталась результатами съемки для журнала "El Espacialito", который выходит в США.

Для испанской диаспоры в США "El Espacialito" – один из самых популярных глянцев. Поэтому меломаны, которые охотно слушают музыку украинки Насти Каменских, ожидали ее появление в журнале.

Читайте также: В леопардовом купальнике: новые горячие фото Насти Каменских и Потапа с медового месяца

Артистка приняла престижное приглашение и стала главной звездой июньского выпуска. На обложке "El Espacialito" Настя Каменских появилась в серебряной мини-платье с пикантной зоной декольте. К наряду артистка не надела нижнее белье, что придало ее образу еще большего обаяния.


Настя Каменских снялась для модного глянца / Пресс-служба

Кроме этого, певица дала интервью журналистам, в котором рассказала о себе, своем творчестве и мечте создать музыку, которая не будет иметь границ.

Я всегда мечтала создавать музыку, которая не имеет границ. Безумно счастлива быть на обложке "El Espacialito" – одного из самых масштабных испаноязычных журналов в Америке. Дальше будет больше! Спасибо команде и моим поклонникам за то, что вы верите и поддерживаете меня,
– прокомментировала Настя Каменских.

Сейчас артистка стала первой украинкой, которая появилась на страницах популярного глянца. Перед Каменских обложку журнала украшали Дженнифер Лопес, Anitta, etc.

blog_ava
Вознесение Господне 2019: дата праздника и традиции
сегодня
16290
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Настя Каменских
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Анджелине Джоли – 44: путь актрисы от наркотиков до мирового признания
4 июня 11:24 Анджелине Джоли – 44: путь актрисы от наркотиков до мирового признания
Юлія Турелик 748
Главные события лета в Киеве: афиша, где провести время с родными
3 июня 17:23 Главные события лета в Киеве: афиша, где провести время с родными
282
"Годзилла II": двухчасовой парад монстров стоимостью 200 миллионов долларов
3 июня 12:31 "Годзилла II": двухчасовой парад монстров стоимостью 200 миллионов долларов
Юлія Ліпенцева 1275
Мероприятия ко Дню защиты детей 2019: куда пойти с детишками в Киеве и Львове
1 июня 13:51 Мероприятия ко Дню защиты детей 2019: куда пойти с детишками в Киеве и Львове
403
Маленький принц высокой моды: история успеха Yves Saint Laurent
1 июня 13:21 Маленький принц высокой моды: история успеха Yves Saint Laurent
Марта Вересюк 191
Новости
Больше новостей
Залиште відгук