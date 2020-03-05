Настя Каменских украсила обложку мужского журнала: горячие фото

Популярная украинская исполнительница довольно часто публикует эротические фото, однако на этот раз профессиональная съемка состоялась для мужского глянца XXL Ukraine. Настя Каменских сменила несколько образов, каждый из которых откровеннее предыдущего.

Певица завоевала сердца миллионов фанатов во всем мире не только зажигательными треками, но и безупречной внешностью. Настя Каменских усердно работает над своим телом в зале, чтобы радовать фанов стройной фигурой в откровенных концертных образах и стильных повседневных аутфитах.

Читайте также Зои Кравиц полностью обнажилась перед камерой: фото 18+

Артистка стала главной героиней весеннего номера журнала XXL Ukraine и снялась в эротической фотосессии. Звезда часто позирует для престижных журналов, однако последняя ее съемка стала едва ли не самой горячей.

Новый номер мужского журнала XXL по-настоящему весенний. Преимущественно благодаря очаровательной NK – Насте Каменских. Певица, которая первой среди украинских звезд вышла на мировой музыкальный рынок и покорила Латинскую Америку, украсила обложку,

– презентовали совместную работу представители издания.

Настя Каменских сменила несколько образов. Она позировала в сплошном купальнике с длинными рукавами темного цвета, главным акцентом которого стали пикантные вырезы возле бедер. Звезда примерила и эпатажный костюм ковбоя – черные обтягивающие брюки с серебряной бахромой, белую рубашку с глубоким декольте и стильную шляпу.

Не самым оригинальным стал look, на котором ее лицо прикрыл аксессуар с камнями, а обнаженную грудь – оригинальный бюстгальтер с металлическим круглыми элементами. Каменских меняла не только одежду, но и прически – распущенные кудрявые волосы сменила на стильный высокий пучок.

Настя Каменских снялась для мужского глянца / XXL Ukraine