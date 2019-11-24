Настя Каменских в латексном платье зажгла в финале "Танцев со звездами": впечатляющее видео

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Каменских в латексном платье зажгла в финале "Танцев со звездами" / orest.com.ua

Популярная украинская певица Настя Каменских впервые выступила на грандиозном шоу "Танцы со звездами 2019" в финале и спела свою драйвовую песню "Elefante", которой заставила весь зал танцевать.

В воскресенье, 24 ноября, прошел долгожданный финал проекта "Танцы со звездами".

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В выпуске шоу выступили популярные певцы, в частности NK (Настя Каменских), группа "Время и стекло" и даже скандальная участница проекта MARUV.

Так, открыла шоу эпатажная Настя Каменских в латексном розовом платье. Певица исполнила свой знаменитый на весь мир хит "Elefante", под который очень эффектно и горячо станцевала.

Каменских спела на "Танцах со звездами": видео

 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Музыка Настя Каменских
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