Настя Каменских впечатлила эффектным образом в шоу "Х-фактор"

Популярная певица Настя Каменских ошеломила экспериментом с имиджем, который подготовили для нее стилисты музыкального шоу "Х-фактор"

Неожиданные снимки жена продюсера Потапа опубликовала на своей странице в инстаграме. Настя Каменских в новом выпуске музыкального шоу появилась в горячем total red образе.

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Исполнительница хита Elefante очаровала поклонников роскошным красным платьем из экокожи и глубоким декольте, которое дополнила париком в тон. В подписи звезда поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им новый look.

"Сегодня у нас эфир, посвященный девяностым и двухтысячных. Этот сезон очень сильный. Каждый участник особый и неповторимый", - написала Каменских.



Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Среди комментаторов на странице Каменских был также ее муж Потап, который прислал любимой "эмоджи" в виде красных сердец. Поклонники написали немало комплиментов: "Шикарная всегда", "Очень красивая", "Вау", "Невероятный образ, лучше Поляковой".



Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Что такое Х-фактор?Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".