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Настя Каменских впечатлила поклонников образом с повязкой: очаровательное фото

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Настя Каменских / Instagram /@kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских вместе с мужем Потапом отправилась в отпуск. Звездные супруги выбрали для отдыха Мексику. Настя часто делится со своими подписчиками в инстаграме фотографиями с отдыха. На ее странице можно увидеть как соблазнительные фото в купальниках, так и скромные нежные снимки.

Настя не перестает удивлять поклонников своими образами. С отдыха в жаркой Мексике она каждый день публикует новые фото, на которых предстает то в смелых купальниках, то в изысканных женственных нарядах.

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На этот раз артистка опубликовала фотографию, на которой она позирует в белом платье с цветочным принтом и тоненьким черным поясом. Ярким и необычным акцентом стала повязка на голове. Также звезду украшают маленькие круглые серьги и цепочка. А естественный макияж и распущенные вьющиеся волосы добавляют ее образу женственности.

Нами движут желания, которые ведут нас по жизни, как навигатор. Надо только найти возможности их реализации. Следуйте за своими мечтами и пусть все желаемое будет в вашей жизни,
– написала в публикации Настя.

Ранее певица опубликовала еще одно нежное фото. Тогда Каменских была одета в легкое белое платье с черными пуговицами и декольте. На шее была подвеска с надписью Love. Она сделала макияж в естественных тонах, а волосы игриво развевал ветер.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Мексика Настя Каменских
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