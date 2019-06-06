Настя Каменских впервые прокомментировала слухи о своей беременности

Популярная украинская певица, которая вышла замуж за рэпера Потапа, прокомментировала слухи о своей беременности, которые разгорелись в социальных сетях после публикации фотографий со свадьбы и медового месяца в Турции.

Об этом пишет издание ТСН. Настя Каменских, которая вернулась с отдыха домой, вернулась на сцену и уже отыграла свой первый концерт в новом статусе. В интервью журналистам певица опровергла слухи о своей предполагаемой беременности.

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И все уже пишут, что я беременна. Но я не беременна, я просто была в Турции и объелась, правда,

– сказала Каменских.

О вероятной беременности Насти Каменских пользователи в сети начали говорить ещё во время свадьбы певицы и Потапа. Как известно, церемонию посетили звездные друзья пары и родственники, однако поклонники все-таки смогли увидеть, как все происходило благодаря прямой трансляции на YouTube-канале Оли Поляковой. Кое-кто из зрителей заметил округлившийся живот Насти Каменской на видео, а затем появилось все больше слухов о грядущем пополнении в новоиспеченной семье.



Свадьба Потапа и Насти Каменских / Скриншот



Свадьба Потапа и Насти Каменских / Скриншот

Что известно о свадьбе Потапа и Насти Каменских? О свадьбе Потап и Настя объявили в новом клипе рэпера "Константа". Премьеру молодожены запланировали именно на день церемонии, 23 мая. В ролике артисты предстали в свадебных нарядах: Настя Каменских примерила платье с оригинальным вырезом, а Потап – в черном классическом смокинге.



Сама церемония свадьбы состоялась в ресторане Fabius, расположенном неподалеку от Киева. Заведение украсили десятками живых цветов, а на летней террасе установили большие экраны. Кроме этого, возле леса, расположенного возле ресторана, установили арку: именно там и озвучили свои обеты Настя Каменских и Потап.



Для свадебной церемонии певица выбрала приталенное платье из салона Luxury Bridal Store "Novias". Наряд подчеркнул стройную фигуру Насти Каменских. Свои волнистые волосы она нежно подобрала в прическу, оставив лишь два локона, а для макияжа выбрала нежные оттенки. В то же время Потап красовался в светлом костюме.