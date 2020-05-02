Настя Каменских впервые рассказала о депрессии и мыслях о смерти: видео

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, впервые рассказала о своей депрессии, которая была три года назад. Звезда призналась, что думала о смерти.

Исполнительница поделилась тем, что чувствовала когда-то и призналась, что у нее был сложный период в жизни. Почему она начала думать о смерти и как боролась с этим, Настя рассказала в интервью для программы "Жизнь известных людей", которую транслируют на телеканале "1+1".

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В жизни каждого человека наступает время, когда начинаешь задумываться о смерти. Не являются исключением и звезды. Настя Каменских в откровенной беседе с журналистами рассказала, что три года назад пережила сложные времена.

Мне исполнилось 30 лет. Я никогда не думала о смерти, а тут у меня что-то перевернулось. И я начала думать, что у нас есть очень мало времени, что нужно все успеть. И как-то меня заклинило,

– призналась артистка.

Для того, чтобы избавиться от этих мыслей, NK начала читать книги. Именно они заставили ее вернуться к нормальной жизни.

Помогла мне книга Люка Ферри "Философский трактат". Там философы рассказывают о своем отношении к жизни и смерти вообще,

– поделилась Каменских.

Теперь певица живет в гармонии с собой и излучает только положительные эмоции. Она знает, что есть еще достаточно времени, чтобы воплотить все задуманное в реальность.

Настя Каменских в программе "Жизнь известных людей": смотрите видео онлайн