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Настя Каменских взбудоражила сеть эротическим видео: 18+

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Настя Каменских в купальнике / Instagram / @kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских отправилась на отдых в Мексику. Артистка не только нежится на солнце и наслаждается отпуском с Потапом, но и делится с поклонниками жаркими кадрами.

Как известно, 19 января в Украине стартует новый юбилейный сезон шоу "Голос страны". Звездными судьями проекта стали Настя Каменских и Потап, которые совместно создадут свою команду и поборются за победу. Но пока прямые эфиры еще не начались, звездная пара использовала свободные дни и отправилась на отдых.

К теме: Настя Каменских появилась на страницах мексиканского Playboy: горячие фото

Уже в третий раз артисты выбрали солнечную Мексику для отпуска. Там Настя Каменских снялась в фотосессии для Playboy. Однако не менее горячими стали ее обычные кадры, сделанные на курорте.

С поклонниками сексуальная NK поделилась роликом, снятым в летнем душе. На кадрах видно, как Настя Каменских эротично поправляет волосы под водой. Обаяния видео добавила музыка и эффект медленной съемки.

Кроме этого, Настя Каменских покорила сеть жаркими снимками с пляжа. Артистка охотно позировала перед Потапом в крошечных бикини черного и неонового цвета. Выглядела Настя Каменских, как всегда, очень соблазнительно.

"Женщина от природы обладает необычной пластичностью, удивительной восприимчивостью, способностью чувствовать. И каждый из нас должен развивать в себе этот талант. Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы – наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие. Дарите Вселенной и каждой его частице улыбку, добро, радость, наслаждение, положительную энергию", – посоветовала Настя Каменских.

 

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18 января
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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мексика Настя Каменских Эротика
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