Настя Каменских взбудоражила сеть пикантными снимками из Мексики
Украинская певица Настя Каменских устроила экзотический отдых в Мексике. Однако она не забыла о своих поклонниках: на инстаграм-странице певица разместила пикантные фото с пляжа.
Как известно, 25 октября Настя Каменских представила долгожданный клип на песню Elefante. Ролик, в котором певица появилась в сексуальных нарядах, уже успел наделать шума в сети, ведь его посмотрели более 3 миллионов раз. Но пока клип получал бешеную популярность, поп-артистка нежилась на экзотическом пляже Мексики.
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Соответствующими кадрами она поделилась на инстаграм-странице. Настя Каменских показала поклонникам, как загорает в желтом купальнике на фоне курортных лежаков.
Известно, что в путешествие Настя Каменских отправилась со своим мужем – рэпером Потапом. Именно он сделал сексуальные фото звезды во время прогулки по улицам Мехико. Артистка сменила пляжный наряд на минишорты, черную футболку и сапоги в стиле вестерн, которые выглядели не менее сексуально. Настя Каменских охотно выбирала провокационные позы, щеголяя своими формами.
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