Настя Каменских взбудоражила воображение фанов эротическими фото в пеньюаре

Украинская певица Настя Каменских, которая вышла замуж за продюсера Потапа в 2019 году, любит эпатировать и поражать армию поклонников в социальных сетях откровенными кадрами.

На своей странице в инстаграме Каменских, которая сейчас проводит зимние каникулы в жаркой Мексике, опубликовала серию эротических снимков.

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На новых фотографиях певица позирует лишь в черном кружевном пеньюаре, одетым на голое тело, и чувственно смотрит прямо в камеру.

Снимки взбудоражили воображение поклонников, поэтому в течение суток после публикации они собрали около 200 тысяч лайков и сотни комментариев.

В подписи артистка описала, что для нее означает термин "сексуальная энергия".

"Сексуальная энергия – это сущность женского, воплощенная в женщине (так же, как сознание – это сущность мужского, воплощенного в мужчине). Мы живем в недвойственной вселенной, поэтому сексуальная энергия не стоит одна, она должна быть объединена с сознанием", – написала Каменских.



Настя Каменских / Instagram / @kamenskux



Настя Каменских / Instagram / @kamenskux



Настя Каменских / Instagram / @kamenskux