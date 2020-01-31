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Настя Каменских запустила танцевальный флешмоб в Тик-Ток

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Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, часто удивляет поклонников новыми коллаборациями и проектам. На этот раз звезда запустила танцевальный флешмоб в социальной сети Тик-Ток.

Уже два года знаменитость покоряет латиноамериканских слушателей. Привлекает к своей работе мировых звезд. Новая композиция Maimi создана в коллаборации с зажигательными артистами Jacob Forever и Jessy Frank стала популярной во многих странах мира. Настя Каменских объявила о запуске танцевального флешмоба под новый трек.

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Правила флешмоба очень просты: нужно повторить танцевальные движения под трек Maimi в сети Тик-Ток, выложить видео на страницу в Инстаграме и обозначить Настю Каменских.

Друзья, присоединяйтесь к танцу, #TurnonMIAMI и зажигайте вместе со мной,
– призвала подписчиков Настя.

На днях на Таймс-сквер появился билборд, на котором изображена NK. Она стала первой украинской артисткой на билборде в центре Нью-Йорка.

Это еще одно доказательство того, что музыка не имеет границ и в момент преодолевает тысячи километров и покоряет сердца слушателей по всему миру,
– прокомментировала событие певица.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Флешмоб Настя Каменских
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