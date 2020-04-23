Настя Каменских засветила стройные ноги в сексуальной пижаме: фото

Популярная украинская певица Настя Каменских не дает скучать своим поклонникам на карантине. Ежедневно звезда публикует все новые кадры, которые часто отмечаются пикантностью. Так, 23 апреля она показала сексуальную пижаму, которую носит дома.

Фото появилось на инстаграм-странице Насти Каменских и сразу же взбудоражило сеть. Артистка игриво позировала в черном пижаме, которая обнажала стройные ноги украинской знаменитости.

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И в посте она решила обратить внимание фанатов на аксессуар, который часто показывает в кадре. Цепочка с надписью love для Насти Каменских особенная, о чем она охотно рассказала подписчикам блога.

"Такое банальное слово, смысл и силу которого многие уже не замечает. Но столько в нем на самом деле смысла. И содержанием оно наполняет все вокруг. Любить и быть любимым. Самое важное всегда проще. Это чудо и дар, который никогда нельзя воспринимать как данность. Поэтому моя цепочка на шее – это напоминание о самом важном в этом мире. о любви", – объяснила Каменских.

Это не первый обольстительный кадр, которым Настя Каменских поделилась на карантине. Ранее артистка присоединилась к #pillowchallenge, по условиям которого, обнажилась и прикрыла свое тело подушками и ремнем. Настя Каменских с креативностью подошла к челленджу и даже станцевала в таком образе.