Настя Каменских засветилась в таком же кепи, как у Потапа: фотофакт

Певица Настя Каменских в очередной раз подогрела слухи о романе с Потапом. На днях звезда показала фото в спортивном кепи, которое ранее пользователи сети видели на фото Потапа.

Очередное селфи появилось на Instagram-странице Насти Каменских. Перед камерой талантливая артистка предстала в спортивном образе: массивном свитшоте, завязанном на талии ярким ремнем, и черных лосинах. Свой look Настя Каменских дополнила стильным кепи с медведем.

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"Какой интересный и эмоциональный день! Помните, если вы мечтаете и работаете – все ваши мечты сбудутся!"– мотивировала Каменских в заметке.

Любознательные и внимательные пользователи сети тут же сравнили фото аксессуара с тем, что в декабре засветил Потап. Как оказалось, оба кепи – идентичны, поэтому в сети заподозрили, что Настя Каменских стала носить наряды рэпера. "Как мило, Настя в кепке Потапа", – написала пользовательница сети.

Кроме этого, на днях звезда опубликовала еще одно фото, которое взбудоражило сеть. Настя Каменских засветилась перед камерой с обручальным кольцом, одетым на безымянном пальце. Звезда и раньше показывала кольцо, поэтому сторонники уверены, что скоро певица выйдет замуж и наконец рассекретит имя своего возлюбленного.

Сейчас журналисты 24 канала связались с представителями звезды и ожидают их ответа относительно слухов о помолвке артистки.