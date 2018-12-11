Настя Каменских засветилась в таком же кепи, как у Потапа: фотофакт

67 Читати новину українською
Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Певица Настя Каменских в очередной раз подогрела слухи о романе с Потапом. На днях звезда показала фото в спортивном кепи, которое ранее пользователи сети видели на фото Потапа.

Очередное селфи появилось на Instagram-странице Насти Каменских. Перед камерой талантливая артистка предстала в спортивном образе: массивном свитшоте, завязанном на талии ярким ремнем, и черных лосинах. Свой look Настя Каменских дополнила стильным кепи с медведем.

Читайте также: Потап рассказал, как прошла совместная поездка в США с Настей Каменских

"Какой интересный и эмоциональный день! Помните, если вы мечтаете и работаете – все ваши мечты сбудутся!"– мотивировала Каменских в заметке.

Любознательные и внимательные пользователи сети тут же сравнили фото аксессуара с тем, что в декабре засветил Потап. Как оказалось, оба кепи – идентичны, поэтому в сети заподозрили, что Настя Каменских стала носить наряды рэпера. "Как мило, Настя в кепке Потапа", – написала пользовательница сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Кроме этого, на днях звезда опубликовала еще одно фото, которое взбудоражило сеть. Настя Каменских засветилась перед камерой с обручальным кольцом, одетым на безымянном пальце. Звезда и раньше показывала кольцо, поэтому сторонники уверены, что скоро певица выйдет замуж и наконец рассекретит имя своего возлюбленного.

Сейчас журналисты 24 канала связались с представителями звезды и ожидают их ответа относительно слухов о помолвке артистки.

 

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Настя Каменских Потап и Настя
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
сегодня 13:40 Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
44
Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
30 января 18:23 Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
146
Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
30 января 18:00 Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
Олена Булан 347
Китайский Новый год 2018: особенности празднования
30 января 11:25 Китайский Новый год 2018: особенности празднования
Настя Сукач 25747
Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
29 января 14:00 Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
Марта Вересюк 380
Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
29 января 11:22 Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
Юлія Девда 281
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук