Настю Каменских заподозрили в беременности

В ближайшем окружении певицы Насти Каменских, которая 23 мая вышла замуж за рэпера Потапа, начали говорить о ее возможной беременности. Официального подтверждения информации нет.

Об этом редакции LifeStyle 24 сообщил инсайдер из окружения певицы. Отмечается, что в ближайшем окружении говорят о возможном пополнении около последних двух месяцев. Добавим, что официальных заявлений относительно подтверждения или опровержения нет.

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Кроме того, о вероятной беременности начали говорить еще пользователи в сети. Как известно, церемонию посетили звездные друзья пары и родственники, однако поклонники таки смогли увидеть, как все происходило благодаря прямой трансляции на YouTube-канале Оли Поляковой.

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Свадьба Потапа и Насти Каменских / Скриншот

Некоторые из зрителей заметили округлый живот Насти Каменских на видео, поэтому появилось все больше слухов о грядущем пополнении в новоиспеченной семье.

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Свадьба Потапа и Насти Каменских / Скриншот

Что известно о свадьбе Потапа и Насти Каменских

О свадьбе Потап и Настя объявили в новом клипе рэпера "Константа". Премьеру жених и невеста запланировали именно в день церемонии, 23 мая. В ролике артисты предстали в свадебной одежде: Настя Каменских примерила платье с оригинальным вырезом, а вот Потап – в черном классическом смокинге.

Сама церемония свадьбы состоялась в ресторане Fabius, который расположен недалеко от Киева. Заведение украсили десятками живых цветов, а на летней террасе установили большие экраны. Кроме этого, возле леса, который расположен возле ресторана, установили арку: именно там и озвучили свои обещания Настя Каменских и Потап.

Для свадебной церемонии певица выбрала приталенное платье из салона Luxury Bridal Store "Novias". Наряд подчеркнул стройную фигуру Насти Каменских. Свои волнистые волосы она нежно подобрала в прическу, оставив только два локона, а для макияжа выбрала нежные оттенки. В то же время Потап красовался в светлом костюме.



Настя Каменских и Потап поженились / Instagram / @miatopone