Настоящая амазонка: сексуальная Жасмин Тукс похвасталась идеальной фигурой на "диком" отдыхе

Знаменитая модель и "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Жасмин Тукс взяла перерыв в работе и отправилась на отдых поближе к дикой природе. Поэтому с радостью поделилась своими роскошными снимками из невероятно красивых локаций.

Знаменитая американская красавица с восточной внешностью по-настоящему превратила свою Instagram-страницу в travel-профиль. Жасмин Тукс отправилась на отдых в края, где смогла полностью насладиться природой и ее красотой. Однако, кроме снимков львов, жирафов и других животных, модель не забыла и о своих фотографиях в соблазнительных купальниках от Victoria's Secret.

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На фото она позировала на фоне тропических насаждений и невероятного цвета голубой воды. На берегу океана она позировала в крошечном бикини, состоящеи из черного бюстгальтера и трусиков с анималистическими принтами. Смуглая и стройная Жасмин Тукс присела на большой камень, соблазнительно позируя перед камерой и подчеркивая свою роскошную фигуру.



Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes



Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes