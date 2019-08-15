Настоящая амазонка: сексуальная Жасмин Тукс похвасталась идеальной фигурой на "диком" отдыхе

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Жасмин Тукс
Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes

Знаменитая модель и "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Жасмин Тукс взяла перерыв в работе и отправилась на отдых поближе к дикой природе. Поэтому с радостью поделилась своими роскошными снимками из невероятно красивых локаций.

Знаменитая американская красавица с восточной внешностью по-настоящему превратила свою Instagram-страницу в travel-профиль. Жасмин Тукс отправилась на отдых в края, где смогла полностью насладиться природой и ее красотой. Однако, кроме снимков львов, жирафов и других животных, модель не забыла и о своих фотографиях в соблазнительных купальниках от Victoria's Secret.

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На фото она позировала на фоне тропических насаждений и невероятного цвета голубой воды. На берегу океана она позировала в крошечном бикини, состоящеи из черного бюстгальтера и трусиков с анималистическими принтами. Смуглая и стройная Жасмин Тукс присела на большой камень, соблазнительно позируя перед камерой и подчеркивая свою роскошную фигуру.

Жасмін Тукс
Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes

Жасмін Тукс
Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes

Жасмін Тукс
Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Victoria's Secret Эротика
Источник: LifeStyle 24
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