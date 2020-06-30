Экс-замминистра инфраструктуры заявила о создании собственной партии, записав видео в купальнике. Она смело показала свою пышную грудь на камеру, спровоцировав шквал обсуждения в сети – настоящие или силиконовые ее формы.

Политик, которая оказалась в центре скандала, якобы получив свой пост через постель, решила бороться с сексизмом во власти и создать собственную политическую силу "Украина против коррупции". Александра Клитина в эфире телеканала ZIK объяснила свое экстравагантное решение предстать на видео в откровенном купальнике, акцентируя на своих прелестях.

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Экс-чиновница заявила, что "наших депутатов интересуют только сиськи и больше ничего". Она надеется на поддержку украинцев ее политической инициативы, которых явно больше интересуют ее грудь, которые она эффектно засветила на камеру.

Телеканал ZIK провел опрос среди зрителей, искусственный или настоящий бюст Александры Клитиной. Более 70% публики убеждены, что она прибегла к увеличению груди. Сама же экс-заместитель министра инфраструктуры не стала отрицать этот очевидный факт и призналась, что настоящие формы 40-летних женщин выглядят по-другому. По словам политика, благодаря силиконовым имплантам она избавилась от детских комплексов.

"Если страну так интересует моя грудь, я скажу: есть вообще у людей логика? Может ли быть у женщины, которой почти 40 лет, такая грудь? Да, у меня сделана грудь. У меня был детский комплекс, у меня не было груди никогда. Я решила сделать себе грудь", – пояснила Александра Клитина.

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