Сериал "Настоящий детектив" с Магершала Али: сюжет и трейлер третьего сезона

Третий сезон сериала "Настоящий детектив" вышел на большой экран в январе 2019 года. С тех пор лента получила потрясающий рейтинг на популярном киноресурс IMDb – 9/10. Несмотря на то, что после премьеры прошло чуть меньше, чем год, он пользуется популярностью среди поклонников криминального жанра. Поэтому редакция LifeStyle 24 решила более подробно рассказать об американском проекте.

Сериал "Настоящий детектив", созданный Ником Пиццолатто, берет свое начало в 2014 году. Премьера первого сезона состоялась 12 января 2014 года в США. По состоянию на ноябрь 2019 года многоэпизодная лента получила продолжение в виде второго и третьего сезонов, в каждом из которых было по 8 серий.

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Премьера третьего сезона состоялась 13 января 2019 года. Как известно, сериал "Настоящий детектив" создан в жанре антология. Это означает, что ни один предыдущий сезон не связан со следующим. К примеру, в первом сезоне рассказывается об убийстве в Луизиани, во втором об исчезновении главы администрации города одного из калифорнийских городков, а в третьем – о преступлении с участием двух пропавших детей.

Режиссеры третьего сезона "Настоящий детектив": Кери Фукунага, Джон Краули, Джастин Лин.

Актеры: Магершала Али, Кармен Иджого, Стивен Дорфф, Скуот Мак-Нэри, Рэй Фишер.

Описание третьего сезона "Настоящего детектива"

В восьми эпизодах третьего сезона "Настоящего детектива" события разворачиваются в городке Озарк, в Арканзасе. Однако сюжет будет охватывать сразу три временных периода, в которых будут рассказывать об ужасном преступлении. На самом деле, он состоялся в далеком прошлом, а если быть точным – то в нескольких периодах одновременно. История берет свое начало в 80-х годах прошлого века.

Тогда двое детей, мальчик и девочка, не вернулись домой вовремя, из-за чего их родители насторожились и обратились в полицию. Однако они надеялись, что дети заблудились или сбежали и скоро вернутся домой. Но этого не произошло даже в ту же ночь. После этого местная полиция, которая занимается поиском, проверила все округ, найдя тело мальчика, связанное в ритуальной позе. Через много лет после исчезновения детей за расследование дела берется Уэйн Хейс, которого сыграл Магершала Али, и Роланд Уэст, роль которого досталась Стивену Дорффу. До этого они работали в разных округах, но теперь их целью является раскрыть жуткое дело.

В ходе расследования Уэйн Хейс познакомится с местной учительницей, в классе которой учились дети, которые исчезли. Со временем она станет женой детектива и вместе с ним десятилетиями будет пытаться понять, что случилось в тот ужасный день. И только после того, как ей удастся разгадать жуткую тайну, они смогут смотреть в глаза отца, который пережил тяжелую утрату.

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Фото актеров третьего сезона "Настоящего детектива"



Магершала Али в роли детектива Уэйна Гейса ​/ Instagram / @truedetective



Стивен Дорфф в роли детектива Роланда Веста​ / Instagram / @truedetective



Кармен Иджого в роли учительницы и жены детектива​ / Instagram / @truedetective



Скуот Мак-Нэри в роли отца детей, которые пропали / Instagram / @truedetective