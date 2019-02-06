Настоящий дом Барби: Кайли Дженнер очаровала интерьером своего имения – роскошные фото

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Знаменитая инфлюэнсер, миллионерша и вдохновительница миллионов в свои 21 смогла добиться невиданных вершин! Кроме роскошного дома и удачного ведения бизнеса, она родила дочку от любимого партнера, а также стала примером подражания для миллионов фанатов. Как живет и отдыхает Кайли Дженнер – звезда рассказала для популярного издания Architectural Digest.

Журналисты не прекращают восхищаться интерьером дома девушки из клана Кардашян – Дженнер, так как он, по их словам, "наполнен стилем поп-брио и юношеской энергией". И действительно, дом Кайли хоть и содержит много гламурных цветов и напоминает мечту каждой девочки – дом Барби, но на самом деле в нем умело соединились совершенно разные элементы интерьера.

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Кайли Дженнер в собственном доме для Architectural Digest / Architectural Digest

Дизайнер дома Кайли в Лос-Анджелесе, Мартин Лоуренс, отмечает, что когда он вместе с девушкой только начал создавать дом ее мечты, она еще не могла по закону употреблять алкоголь, но уже думала о собственном взрослом гнездышке. Имение блогера расположено в пригороде Лос-Анджелеса, в Хидден-Хиллзе, неподалеку от домов ее сестер и звездной мамы Крис Дженнер. Дизайнер добавил, что в доме – все стильное и красивое и нет ничего драгоценного, что нельзя было бы трогать, на нем не танцевать, сидеть или ходить.

Я сказала Мартину, что хочу свежую, веселую атмосферу, которая бы соответствовала моим чувствам. Цвет был необходим. Я люблю розовый, и я очень хотела его! Мои шкафы и гламурная комната были очень важны для меня, даже размеры каждого ящика, потому что они подходят для моих конкретных продуктов и одежды. Я провожу много времени в этих комнатах, поэтому мы должны были убедиться, что они идеальны,
– поделилась своими воспоминаниями о создании дома мечты Кайли Дженнер.

В доме Кайли есть много картин со знаменитыми дивами XX века – Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Твигги, Брижит Бардо и многими другими. Также есть много картин известных художников – Бью Данна и Энди Уорхола.

 


Дом Кайли Дженнер в Лос-Анджелесе / Architectural Digest

"У меня очень много продукции Kylie Cosmetics (ее собственный косметический бренд, – 24 канал), наград и обложек журналов с моим лицом по дому, они вдохновляют меня каждый день. Я очень горжусь тем, чего я достигла", – призналась голливудская красавица.

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Теги: LifeStyle Фотоновости Кайли Дженнер Звездная недвижимость Новости недвижимости Дизайн Идеи для интерьера
Источник: Architectural Digest
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