Настойчиво и сексуально: Кэндис Свейнпол показала видео с тренировки в зале

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Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол / Instagram / @angelcandices

Чтобы поддерживать форму и эффектно выглядеть на сцене, моделям приходится усердно работать над своим телом в спортивном зале. Так, "ангел" Victoria's Secret, Кэндис Свейнпол, показала свою обычную тренировку, во время которой она засветила сексуальные формы.

Фото в нижнем белье, обнаженное тело на подиуме или пикантные рекламные кампании – все это фанаты моделей Victoria's Secret видели уже неоднократно. Однако что скрывается за красивым телом – известные "ангелы" демонстрируют крайне редко.

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Так, Кэндис Свейнпол сделала исключение и вместо очередной красивой фотографии с Недели моды, к примеру, или новой коллаборации, опубликовала жаркое видео с тренировки в зале.

В ролике она предстала в спортивном кроп-топе и обтягивающих лосинах. 30-летняя супермодель приседала со штангой, гантелями, а также работала над стройностью ягодиц и бедер. Несмотря на сложность упражнений, которые модель показывала своим поклонникам, она и ее тело, как всегда, были на высоте.

 

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Теги: LifeStyle Эротика Victoria's Secret
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