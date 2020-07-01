Украинская певица Джамала почти 2 недели назад стала во второй раз мамой. Женщина родила второго сына и уже назвала его Селим-Гирай. Однако во время второй беременности артистка успела принять участие в различных фотосессиях, результаты которой публикует до сих пор. Одну из таких Джа представила 1 июля.

Очередная фотоистория состоялась в фотостудии с участием ее мужа Сеита-Бекира и старшего сына Эмира-Рахмана. У певицы на снимках еще большой живот, поэтому можно констатировать, что съемка состоялась незадолго до родов. Для новой фотосессии все семья Джамалы надела вещи из денима, рекламируя модное ателье Second Floor.

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На снимках Джамала появилась в стильном обтягивающем платье серого цвета и джинсовом тренче с поясом, в то время как муж и сын надели костюмы из денима. Украинской певице сделали нежный макияж и выпрямили волосы, поэтому женщина выглядела в кадре очень органично и красиво.

"Denim family look", – лаконично подписала фотографии Джа в инстаграме, что переводится как джинсовый семейный образ. Автором снимков стали Наталья Ересько и Елена Брыкина.

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