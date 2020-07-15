Американская 39-летняя актриса Натали Портман в третий раз беременна. Папарацци заметили звезду с ее 43-летним мужем Бенджамином Мильпье во время прогулки с детьми в Лос-Анджелесе.

9 июля в сети появились кадры, которые изрядно привлекли внимание поклонников звездной четы. Звезда "Черного лебедя" Натали Портман прогуливалась со своим 9-летним сыном Алефом и 3-летней дочерью Амалией в очень интересном состоянии.

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На фотографиях заметно, что короткое платье изрядно подчеркивает округлившийся живот актрисы. Натали Порман и ее семья придерживаются правил карантина, поэтому были одеты в защитные маски.

Натали Портман на прогулке со своей семьей / Legion Media

Актриса не любит афишировать личную жизнь, поэтому пока что никакого официального заявления не сделала.

Натали Портман в третий раз беременна/ Legion Media

Напомним, танцор Нью-Йоркского театра балета Бенджамин Мильпье и Натали Портман познакомились на съемках фильма "Черный лебедь". В декабре 2010 года они сообщили поклонникам о помолвке, а в августе 2012 года поженились.