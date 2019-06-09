Натали Портман – 38! Топ-5 причин влюбиться в оскароносную актрису

Она – невероятная красавица, успешная актриса, прекрасная мама, знаменитая "девочка Матильда" и одна из немногих актрис, у которой есть чему поучиться. Сегодня, 9 июня, 38-летие празднует актриса Натали Портман. Почему вы должны в нее влюбиться – читайте в материале.

Родилась будущая звезда 9 июня 1981 года в Иерусалиме. Семья Портман довольно интересная. Отец был известным профессором и научным деятелем, занимался репродуктивной эндокринологией и лечением бесплодия. Мать взяла на себя обязанности агента Натальи. Когда ей исполнилось 3 года, семья переехала в США, поселившись в Лонг-Айленде. Уже с четырех лет она занималась танцами и пробовала себя на роль актрисы.

Натали Портман – главная актриса культового фильма "Леон"

Маленькая 13-летняя девочка Натали стала настоящей звездой после выхода культового фильма французского режиссера Люка Бессона. Портман вызвала большую благосклонность со стороны поклонников, и уже с раннего возраста запечатлелась в их сердцах.

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Однако путь к признанию был нелегким. Сначала Портман не прошла кастинг на роль Матильды. Ее не взяли, ведь героини по сценарию было 13-4 лет, а Натали, когда она пришла на пробы, не исполнилось еще и 12 лет. Кастинг-директор сказал: "Ты слишком юна для этой роли. Возвращайся домой".



Натали Портман и Жан Рено

Однако сам режиссер Люк Бессон был недоволен результатами проб, поэтому решил посмотреть на тех, кому отказали из-за возраста. Среди них были Лив Тайлер и Натали Портман. Тайлер пробы так и не прошла, ведь в свои 15 лет она выглядела слишком взрослой для этой роли. А вот Портман – подошла.

Что интересно, ради юной девочки изменили сценарий, ведь родители были против того, чтобы между Леоном и Матильдой были сексуальные отношения, так как это предполагалось в фильме. Актерские способности Портман поражали. Уже в 1995 году она сыграла в фильме "Схватка" с Робертом Де Ниро и Аль Пачино. А через год снялась только в трех кинокартинах.

Натали Портман – голливудская интеллектуалка

"Я считаю, что лучше быть умным, чем телезвездой", – заявила актриса в одном из своих интервью. Портман очень любит музеи. Посещает их в каждой стране, куда приезжает. По ее словам, она две недели подряд, изо дня в день, ходила в музей Гои, и просто растворялась в его красоте.



Натали Портман – интеллектуалка

Она разбирается в науке. Натали стала соавтором научного исследования на тему "Ферментативная выработка водорода". С этой работой она участвовала в научном конкурсе Intel, где ей удалось дойти до полуфинала.

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В 2001 году актриса поступила в Гарвардский университет, где стала изучать психологию. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учебе и на некоторое время попрощается с кино. Для нее важно всегда самосовершенствоваться и не стоять на месте.

Натали Портман – большая труженица

Портман росла с синдромом отличницы: хотела быть везде лучшей – и в учебе, и в работе, и в личной жизни. Если она не преодолевала трудности, то ей становилось скучно.



"Верьте в себя", – Натали Портман

Она не боится рисковать и принимает любые вызовы. Приступить к съемкам в фильме "Черный лебедь" актрисе было нелегко, ведь несмотря на то, что она до 13 лет училась в балетной школе, за годы она очень многое забыла и ей пришлось заново наверстывать упущенное. Для того, чтобы стать на пуанты, она даже похудела на 10 килограммов.

Самое ужасное – это пуанты. Я могла в них находиться не более 20 минут. Даже не нужно становиться на пуанты, и так больно. Если в них приходится быть целый день, то ноги отекают и покрываются синяками. Я постоянно хотела есть и ничего не делать. Я обожаю балет, но никогда бы не подумала, что это так трудно,

– заявила Портман во время одного из своих интервью.

Роль балерины, которая страдает психическим расстройством, была сыграна актрисой блестяще и принесла ей множество наград. Среди них – долгожданные Золотой глобус и Оскар. Портман всегда подчеркивает, что не стоит ни в коем случае чего бояться: надо учиться у других, помогать им и верить в себя.

Кроме этого, она занимается преподаванием и научной деятельностью. Натали Портман – одна из немногих актрис, кто может позволить себе делать то, что ей нравится.

Натали Портман – защитница окружающей среды

Натали Портман – ярая вегетарианка, защищает окружающую среду и права животных, не носит перья, мех и кожу. Несколько раз она посещала страны Центральной Америки в качестве посла организации FINCA International, которая помогает малообеспеченным гражданам получать кредиты на собственный бизнес.



Порман призывает оберегать окружающую среду

Натали Портман – замечательная мама и жена

В 2010 году на съемках фильма "Черный лебедь" у Портман завязались отношения с танцором балета, французом по происхождению Бенжаменом Мильпье. В конце года Натали и Бенжамен официально подтвердили, что обручились, а в июне 2011 года у пары родился сын Алеф, и вскоре они поженились. 22 февраля 2017 года у пары родилась девочка, которую назвали Амалией.



Семья Натали Портман