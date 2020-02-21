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Натали Портман опубликовала архивные фото: как выглядела звезда в подростковом возрасте

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Натали Портман / Instagram / @natalieportman

Знаменитая голливудская актриса Натали Портман начала свою кинокарьеру еще в десятилетнем возрасте. Подростком она активно снималась в картинах культовых режиссеров, а ее лицо неоднократно украшало страницы престижных глянцев. В инстаграме она опубликовала архивные кадры, на которых позирует для молодежного журнала Seventeen.

В свои 38 лет Натали Портман поражает молодостью. Она активно снимается для самых известных мировых изданий и позирует в свете софитов в нарядах премиальных домов мод. Однако путь к заоблачному успеху актрисы она начала еще в подростковом возрасте.

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Знаменитость решила вспомнить, какой она была в детстве и представить архивные снимки поклонникам. Натали Портман отметила, что в 14 лет она снималась для популярного среди американской молодежи журнала Seventeen. Автором снимков выступил фотограф Паул Ланге.

На кадрах девочка позирует в светлом вязаном свитере, который украшен многочисленными кисточками на рукавах. Другим образом стало белое пальто с меховым воротником, которое подчеркнуло хрупкую фиругу юной актрисы. Образ Натали дополнила замшевыми сапогами на высоком каблуке. На ее лице легкий макияж, который лишь добавляет нежности ангельской внешности. Волосы она оставила распущенными, дополнив укладку коричневым обручем.

Фоловеры не оставили без внимания такие ностальгические фото и засыпали Натали Портман почти полумиллионом лайков и тысячами увлекательных комментариев.


Натали Портман в подростковом возрасте для журнала Seventeen / Instagram / @natalieportman


Натали Портман в подростковом возрасте для журнала Seventeen / Instagram / @natalieportman


Натали Портман в подростковом возрасте для журнала Seventeen / Instagram / @natalieportman

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Натали Портман
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