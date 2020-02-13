Натали Портман отреагировала на упреки Роуз МакГоуэн относительно лицемерия на Оскаре-2020

На днях американская актриса, звезда сериала "Все женщины – ведьмы" обвинила Натали Портман в лицемерии на церемонии вручения Оскара-2020. Однако Натали не осталась в стороне и ответила коллеге.

Скандальная Роуз МакГоуэн решила прокомментировать наряды Натали Портман на Оскаре-2020 и выразила свое недовольство в сети. О реакции Натали на возмущение МакГоуэн сообщает издание Variety.

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Натали Портман не умолчала и отреагировала на заявление актрисы.

Я согласна с мисс МакГоуэн в том, что не совсем точно называть меня "смелой" за предмет одежды с женскими именами. Я больше ассоциирую определение "смелый" с женщинами, которые свидетельствуют сейчас против Харви Вайнштейна. Это правда: я сделала очень мало фильмов совместно с женщинами. Таким фильмам трудно добраться до кинофестивалей и выйти в прокат, потому что на каждом этапе есть свои "контролеры". Хочу отметить, что я пыталась и продолжу пытаться. И хотя у меня ничего не получилось, я надеюсь, что мы вступаем в новую эру,

– заявила Натали.

Как известно, голливудская звезда Натали Портман позировала на красной дорожке вручения кинопремии Оскар-2020 в длинном платье, украшенном золотым кружевом. Сверху она надела накидку от Dior, на которой были вышиты имена женщин-режиссеров, которых в этом году не номинировали на премию. Именно этот образ и стал причиной упреков Роуз МакГоуэн.



Натали Портман на церемонии Оскар-2020 / Фото: Getty Images

Роуз обвинила Натали в лицемерии и фальшивой поддержке других женщин. Также она заявила, что Портман просто играла роль неравнодушного человека и ее поведение является отвратительным.

Натали, проблема в вас. Фальшивая поддержка других женщин – вот в чем проблема. Прошу: прекратите притворяться, что вы защищаете кого-то. Вы защищаете себя. Пока вы и ваши коллеги не станете настоящими, сделайте нам всем услугу и повесьте свою накидку назад. Она плохо на вас сидит,

– написала на странице в фейсбуке Роуз.