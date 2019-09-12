Натали Портман примерила платье с прозрачным корсетом: фото

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Натали Портман в Торонто
Натали Портман в Торонто / www.gettyimages.com

В Торонто продолжается Международный кинофестиваль, который приковал внимание всех журналистов. Не обошла событие и Натали Портман, которая пришла на красную дорожку в роскошном и одновременно пикантном образе.

11 сентября состоялась презентация нового фильма "Люси в космосе" (Lucy in the Sky). На красной дорожке и пресконференции появилась Натали Портман, сыгравшая главную роль в киноленте. Для прессы она кратко рассказала сюжет фильма и ответила на вопросы. Однако не только это привлекло внимание участников презентации.

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Перед камерами Натали Портман продемонстрировала идеальную фигуру в платье от Dior. Наряд актриса выбрала из осенне-зимней коллекции бренда. Такой выбор был прогнозируемым: Натали Портман долгое время сотрудничает с легендарной маркой одежды и является ее послом.

Однако все участники фотокола заметили, что верх платья является прозрачным. Сквозь кружево можно было разглядеть черный бюстгальтер Натали Портман, который она подобрала к изделию. Обувь на каблуке, элегантные прическа и макияж с акцентом на глаза завершили пикантный look голливудской красавицы.

Наталі Портман у Торонто
Натали Портман в Торонто / Фото: Getty Images

Акторка Наталі Портман у напівпрозорій сукні Актриса Натали Портман в полупрозрачном платье / Фото: Getty Images

Что известно о фильме "Люси в космосе"?
По сюжету, женщина-астронавт возвращается на Землю после длительной миссии. Однако иллюзия идеальной жизни начинает меняться, когда главная героиня начинает терять ощущение реальности. Люси страдает от галлюцинаций и паранойи, которые превращают ее будни в ад. Главную роль получила Натали Портман, которая с режиссером Ноа Говли сумела искусно воплотить незаурядный сюжет драмы.

Фильм, премьера которого запланирована на 4 октября 2019 года, основан на истории астронавтки Лизы Новак. После длительной миссии она вернулась домой, а затем проехала из Техаса во Флориду, вооружившись ружьем и ножами. Ее задержали правоохранители, а за стремление убить человека она отбыла годовое заключение.

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Теги: Натали Портман Канада Фестивали Новости LifeStyle Голливуд LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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