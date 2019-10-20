Натали Портман пришла на вечеринку в прозрачном платье: пикантные фото

Голливудская актриса Натали Портман на днях сумела удивить своих поклонников. Вместо элегантных платьев, которые она часто предпочитает, звезда пришла на вечеринку в прозрачном наряде.

Как известно, 19 октября в Лос-Анджелесе прошел гала-вечер Dance Project 2019. На вечеринку пришли знаменитые танцовщики и звезды американского балета. В частности, основатель проекта и известный хореограф Бенжамен Мильпье. Поддержала его в этот день звездная супруга Натали Портман, которая поразила всех гостей светского мероприятия.

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Голливудская актриса выбрала для выхода платье из коллекции Dior. Этим Натали Портман отнюдь не удивила поклонников, ведь она длительное время сотрудничает со знаменитым брендом и является одним из его послов. Однако в этот раз актриса решила выбрать весьма пикантное прозрачное одеяние с несколькошаровой юбкой и черным боди. В сексуальном платье Натали Портман показала стройные ноги и идеальную фигуру.

Звезда дополнила свой образ лаконичными украшениями и босоножками на каблуках. Натали сплела волосы в прическу и сделала макияж с акцентом на глаза.

Натали Портман с мужем / Getty Images

Гостями вечеринки стали и знаменитые американцы. В частности, композитор и пианист Николас Бриттел, который является другом Натали Портман и Бенжамена Мильпье. Поэтому во время вечеринки актриса с удовольствием поздоровалась с ним, засветив перед фотографом обнаженную спину.



Натали Портман с композитором Николасом Брітеллом / Getty Images

Что известно о браке Натали Портман? С Бенджамином Мильпье актриса познакомилась на съемках фильма "Черный лебедь". Тогда мужчина помогал создавать киноленту о балете и помогал Натали Портман изучить базовые па, чтобы выглядеть убедительно в кадре. Во время сотрудничества танцор Нью-йоркского театра балета закрутил роман с актрисой.



Уже в 2010 году представители Натали Портман объявили о помолвке и ее беременности. У пары родился сын Алеф Портман-Мильпье, после чего они официально поженились. В 2017-м семья Натали Портман и Бенджамина Мильпье увеличилась: у пары родилась дочь Амалия.