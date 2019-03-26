Натали Портман прочитала книги детям из больницы Лос-Анджелеса: фото

Голливудская актриса Натали Портман приняла участие в ежегодной благотворительной акции Literally Healing, которая заключается в литературных чтениях, посвященных повышению грамотности среди детей.

Снимки с визита в детскую больницу Натали опубликовала на своей странице в Instagram.

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Портман привезла малышам свои любимые книги и самостоятельно прочитала им сказки. Актриса повторяла слова героев разными голосами и этим превратила действо в мини-спектакль.

Я была рада встретить так много невероятных людей здесь. Спасибо всем детям, родителям, врачам и медсестрам за эту возможность и гостеприимство,

– отметила звезда в подписи.



Натали Портман в детской больнице / Instagram / @natalieportman



Натали Портман в детской больнице / Instagram / @natalieportman



Натали Портман в детской больнице / Instagram / @natalieportman