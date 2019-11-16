Натали Портман, Рианна и Зендая в обольстительных образах пожаловали на кинофестиваль AFI Fest

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Натали Портман / www.gettyimages.com

В четверг, 14 ноября, в Лос-Анджелесе стартовал ежегодный кинофестиваль AFI Fest. Немало знаменитостей, среди которых – Рианна, Натали Портман и Зендая, пришли на премьерный показ драмы "Квин и Слим" (Queen & Slim) режиссера Мелины Мацукас.

Так, голливудская актриса Натали Портман появилась на красной дорожке в компании своего мужа Бенджамина Мельпье в стильном черно-сером платье с объемными рукавами.

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Звезда "Черного лебедя" дополнила свой look черными босоножками на каблуке и клатчем. Визажисты сделали Натали вечерний макияж с акцентом на глазах. Такой образ является очень интересным и, в то же время, совсем непровокативным, что в очередной раз подтверждает любовь Портман к элегантному и изысканному стилю.

Наталі Портман
Натали Портман / Getty Images

Наталі Портман
Натали Портман и Бенджамин Мельпье / Getty Images

Сексуальной всех на кинофестивале выглядела Рианна, которая поразила выбором наряда. Певица примерила черное платье-кимоно с золотыми вставками, которое она надела без бюстгальтера. Завершали "аутфит" знаменитости босоножки с завязками на каблуке и маленькая сумка с пряжкой посередине.

Бейонсе
Рианна / Getty Images

Бейонсе
Рианна / Getty Images

Другая "селебрити" Зендая появилась в черном объемном платье с глубоким декольте и в сапогах на устойчивых каблуках.

зендая
Зендая / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Натали Портман Рианна Стиль и мода
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