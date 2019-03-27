Натали Портман стала жертвой душевнобольного преследователя: шокирующие детали

Голливудская актриса Натали Портман в очередной раз вызвала полицию из-за преследователя, который подстерегал звезду возле ее дома. Мужчина, который представился по имени Джон Уик (имя главного героя одноименного боевика), 31 января проник в дом Портман, после чего актриса подала в суд на него.

Так, суд запретил преследователю в течении пяти лет приближаться к Натали и ее семье ближе, чем на 100 ярдов (91,44 метра). Однако во вторник, 26 марта, он в очередной раз приблизился к дому актрисы. Об этом сообщает издание TMZ.

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Отмечается, что мужчина давно преследовал Натали и звонил в домофон, чтобы поговорить с ней. Когда Натали снова увидела незнакомца днем, она немедленно вызвала полицию.

Правоохранители отправили сталкера в психиатрическую больницу и запретили покупать и носить оружие. Кроме того, мужчина признался полиции, что "несколько раз общался с Натали Портман телепатически и приехал из Колорадо в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с ней".



Натали Портман / Getty Images