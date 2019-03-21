Натали Портман в роли космонавта: появился первый трейлер к фильму "Люси в космосе"

Оскароносная актриса Натали Портман снялась в научно-фантастической драме "Люси в космосе" (Lucy in the Sky). Первый трейлер к фильму уже набирает популярность в сети.

Первый трейлер к фильму "Люси в космосе" (Lucy in the Sky) опубликовала кинокомпания Fox Searchlight Pictures на своем YouTube-канале накануне, 19 марта. В главной роли в научно-фантастической драме снялась оскароносная актриса Натали Портман.

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По сюжету фильма, снятого на основе реальных событий, женщина-астронавт NASA возвращается на Землю после долгой миссии в космосе. Она пытается жить нормальной жизнью, поскольку после длительного отсутствия на Земле она потеряла чувство реальности, однако ей все равно придется столкнуться с рядом проблем. Ее преследуют галлюцинации, а также начинается паранойя. Люси придется посмотреть на свою жизнь по-новому.

Смотреть трейлер к фильму "Люси в космосе" (Lucy in the Sky): видео