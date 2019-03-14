Натали Портман запускает онлайн-курс по актерскому мастерству: детали

Знаменитая голливудская актриса, обладательница премии Оскар и звезда фильма "Звездные войны" решила порадовать поклонников и поделиться нажитым опытом. 37-летняя Натали Портман запускает онлайн-курс, в котором будет рассказывать о своих неудачах, которые привели ее к успеху.

37-летняя американская актриса израильского происхождения запускает онлайн-курс по актерскому мастерству. Натали Портман – обладательница премии Оскар за "Лучшую женскую роль" в фильме "Черный лебедь", поэтому ей точно есть чем поделиться с поклонниками. Об этом сообщает иностранное издание Vogue.

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За 25 лет в киноиндустрии Натали Портман потерпела немало неудач, о которых хочет рассказать своим фанатам и предостеречь их от ошибок. Также по плану онлайн-курса актриса расскажет об основных правилах ведения переговоров с режиссерами и важности физической подготовки в работе над ролью.

Актерство – это радостный опыт. Это сопереживание и игра. Вы должны быть свободны, чтобы творить, пробовать новое и делать ошибки. Именно так я и училась всему. В этом курсе я с радостью поделюсь тем, что я узнала за 25 лет работы, что мне помогало, что, по моим наблюдениям, помогало другим и что я смогла придумать, чтобы помочь себе,

– рассказала Натали Портман.

Курс стоит 180 долларов в год. Будет проходить он на платформе MasterClass.