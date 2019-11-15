Гомосексуализм, депрессия и алкоголь: сестра Олега Сенцова поразила заявлением о себе

Наталья Каплан, сестра Олега Сенцова, поделилась на странице в фейсбуке собственной историей переживаний. Женщина призналась, что имеет большие проблемы с алкоголем, не может открыться людям, является лесбиянкой и затворницей. Кроме этого, она страдает от депрессии и "сидит" на антидепрессантах.

Свое сообщение в фейсбуке журналистка начала с того, что хочет устроить "ночь откровений". Интимный рассказ она начала с проблем с психическим здоровьем.

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У меня клиническая депрессия и проблемы с алкоголем (пью примерно два раза в неделю, напиваюсь в г*вно примерно раз в месяц). Я сижу на двух антидепрессантах, один не помогал, депрессия тяжелая,

– заявила Наталия, добавив потом, что она исповедует принцип Хемингуэя: "пиши пьяным, редактируй трезвым".

"Так я написала свою первую книгу, которую стесняюсь опубликовать. Пьяные посты в ФБ я не редактирую, просто удаляю", – добавила женщина.

Кроме этого, Каплан добавила, что не ходит на ЛГБТ-мероприятия, потому что боится стать настолько открытой, хотя и имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. По ее словам, она никогда этого не скрывала, хотя и не афишировала. "Я пыталась быть открытой, но натыкалась на фразы мужчин "просто мужика нормального не было" и я стала открываться только избранным".

"Я два года в депрессии и никак не могла найти нормального психиатра и психолога. В итоге нашла. Опыт был печален: одна меня использовала как сестру Сенцова (всем трындели, что я у нее), другая гомофоб, от третьего толку никакого. И каждый раз я все это очень сильно переживала. Мой рекорд – два месяца под одеялом, когда даже пальцем пошевелить не можешь", – заявила Наталья Каплан.

Сестра Сенцова призналась, что ее настоящая фамилия не Каплан, а Кочнева, а все из-за сложной семейной истории.

Я не Каплан. Моя настоящая фамилия Кочнева, хотя при рождении моя фамилия Чиклимова, а исторически я должна быть Исакина, просто дед скрывался от репрессий и украл паспорт какого-то Кочнева,

– говорится в заметке.

В частности, Наталья отметила, что одинока, однако ценит это. Она не хочет детей, хотя мечтает о собаке. Бывший любимец Гурд, которого она вынуждена была усыпить, до сих пор снится ей. Она не любит сладкое и ненавидит запах цветов, потому что они ей напоминают о смерти матери. У нее мало друзей, но за тех, которые есть - отдаст жизнь.



Наталья Каплан с псом Гурдом / Facebook / @ Наталья Каплан

В итоге женщина добавила, что по ее мнению, она является плохим журналистом, "особенно в Украине, где меня воспринимают как сестру Сенцова, это давит и я не могу выложиться так, как могу". Она убеждена, что в России была одной из лучших. В частности, ей обидно смотреть на брата.

Глядя на Олега Сенцова, мне часто обидно, он ездит по миру и выставляет фотки, я в поездках не видела ничего, рекорд – 17 встреч за день и более 40 интервью в день,

– говорит Наталья, подытожив, что хочет вернуться научно-популярную документалистику.



Скриншот сообщения Натальи Каплан в фейсбуке