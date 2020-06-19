Популярная украинская певица Наталья Могилевская дала откровенное интервью, в котором рассказала детали личной жизни. В частности, Наталья вспомнила об отношениях с хореографом Владом Ямой.

Наталья Могилевская в разговоре с журналистами издания Elle рассказала о связи творческой и личной жизни. Артистка призналась, что каждую композицию она посвящала определенным событиям, отношениям или расставаниям.

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Наталья Могилевская рассказала об отношениях с Владом Ямой

Наталья участвовала в проекте "Танцы со звездами", где выступала в паре вместе с Владом Ямой. После этого в шоу-бизнесе активно обсуждали их роман. Одной из причин таких слухов стал взрывной хит исполнительницы "Я сама выбирала этот танец", где Влад был главным героем клипа.

"Почти все мои песни были посвящены конкретным событиям в жизни, романтическим отношениям и разрывам. Я увлеклась танцами и написала трек "Я танцевала". Десять лет назад, когда выступала вместе с Владом Ямой, мы сняли клип "Я сама выбирала этот танец". Вот поэтому большинство моих работ являются автобиографическими. Трудно отделить себя от того образа, который я сама создаю и продюсирую. Мое творчество вообще неотделимо от личной жизни", – рассказала Могилевская.

"Танцы со звездами" были определенным этапом в творческой жизни знаменитости. Именно поэтому она на полную показывала свои эмоции на паркете, а впоследствии выражала их в песнях, которые становились взрывными хитами. Певица не умеет скрывать чувств и все, что испытывает в реальной жизни, рассказывает в песнях.