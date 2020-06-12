Украинская артистка Наталья Могилевская удивила своим новым творением – 10-минутным фильмом о чувствах и любви, которые могут не выдержать изоляции в четырех стенах. Фильм создан с отрывков ее старых песен в новой аранжировке.

Недавно Наталья Могилевская намекала, что весь карантин провела в творческом порыве, потому обещала поклонникам настоящий сюрприз. Что произошло – 11 июня она выпустила лирический фильм под названием "Любовь – это большая сила", где появилась с неизвестным мужчиной в главной роли.

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В видео женщина заселяется в новый особняк с "любимым", нежится в постели, готовит обед и просто наслаждается временем, проведенным с ним. Но как часто случается в жизни, что-то идет не так, и пара сталкивается с проблемами в отношениях.

Это история любви под замком, которая была создана под вдохновением от карантинной ситуации. Люди оказалась на самоизоляции и лицом к лицу со своими проблемами, трудностями и с их любовью, так вот этот фильм о том, может ли любовь выжить под замком,

– прокомментировала мини-фильм сама Могилевская.

В фильме можно услышать 5 самых известных хитов Могилевской: "Покохала", "Місяць", "Відірватись від землі", "Відправила message" и "А в Києві осінь". Режиссером новой видеоработы стал Герман Ненов, который отметил, что: "Такой Наталью вы еще никогда не видели".

Наталья Могилевская – Любовь – это большая сила: смотреть видео онлайн



