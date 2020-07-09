Украинская певица Наталья Могилевская не перестает удивлять своих поклонников. Артистка кардинально сменила имидж и представила соблазнительную обложку своего нового трека "Белый самолет". Кроме того, представители звезды назвали сумму, на которую она когда-то застраховала свои ноги.

Пикантный снимок появился на инстаграм-странице Натальи Могилевской и сразу же взбудоражил сеть. Перед камерой знаменитая украинка позировала в миниплатье, которое подчеркивало ее стройную фигуру и оголяло ноги. Артистка дополнила образ туфлями на каблуке, что еще больше сделало акцент на женственности Натальи Могилевской.

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В комментарии 24 каналу представители звезды не скрывали, что ноги певцы не зря называют роскошными. Кроме привлекательности, они еще и являются по-настоящему дорогими. Во время съемок шоу "Танцы со звездами" Наталья Могилевская застраховала ноги на кругленькую сумму – 500 тысяч евро.

А вот пикантный снимок Натальи Могилевской, которым она порадовала поклонников, появится не только в ее блоге, но и на обложке нового сингла "Белый самолет". Автором фотографии стал Герман Ненов, с которым Наталья Могилевская уже неоднократно сотрудничает. Да, именно этот художник приобщился к созданию фильма джазового альбома "Любовь – это большая сила".

Прекратите жаловаться, что в этом году у вас нет песен, которые поют все. Главное, чтобы нам не запретили танцевать на теплоходах и петь в караоке,

– намекнула на успех трека Наталья Могилевская.

Премьера сингла "Белый самолет" запланирована на 14 июля, поэтому все поклонники Натальи Могилевской уже в ожидании выхода этой летней новинки.