Знаменитая украинская актриса, обладательница премии "Золотая Дзига" в номинации "Лучшая женская роль второго плана" Наталья Сумская рассказала о съемках в фильме "Черный ворон", телепремьера которого состоится 17 мая.

Народная артистка Украины Наталья Сумская стала одной из героинь исторической драмы "Черный ворон", которая была создана по одноименному роману Василия Шкляра. Она была гостьей "Завтрака с 1+1", где в онлайн-режиме рассказала о работе в этом фильме.

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В ленте воссоздали борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах. Она стала одной из самых трагических событий на страницах истории Украины. Наталья Сумская в "Черном вороне" сыграла роль гадалки Явдохи, за которую была награждена Национальной кинопремией "Золотой Дзига".

Артистка говорит, что ей было очень приятно принять участие в съемках этой картины. Хотя эти трагические события происходили сто лет назад, однако лента стала своеобразным экскурсом в настоящее.

Моя героиня находилась вместе с повстанцами. И сейчас на Востоке государства много таких Явдох, которые всегда рядом с нашими бойцами. Украина есть, но продолжает бороться за свою свободу,

– отметила Наталья.



Наталья Сумская в фильме "Черный ворон" / Facebook / @Черный ворон

Известно, что некоторые сцены фильма снимались в фортификации-музее "Косой капонир", что в Киеве. Это сооружение было построено в середине XIX века в составе Госпитального укрепления Новой Печерской крепости.

В подвале во время съемок было очень холодно, и все же повстанцы Холодного Яра находились в гораздо более сложных условиях и подверглись тяжелым испытаниям,

– отметила Сумская.



Съемки исторической драмы "Черный ворон" / Facebook / @Черный ворон

Что известно о фильме "Черный ворон"?

Историческая драма была представлена ​​в 2019 году. Лента снята по мотивам книги "Черный ворон", автором которой является Василий Шкляр. Главным героем стал офицер армии УНР Иван, которого часто зовут Вороном. Вместе с беременной женой он переезжает на хутор недалеко от города Каменка, чтобы начать новую жизнь. Однако уже на вокзале супруги понимают, что не смогут убежать от войны. Там они встретились с целым полком, который прибыл в город во главе с чекистом Евдокимовым. Он заключает отца Ивана и пытается заставить мужчину стать шпионом среди повстанцев. Тогда перед Вороном встает выбор – терпеть позор и насилие ради иллюзии мира, или же присоединиться к повстанцам.

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