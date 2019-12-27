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Что известно о "Мисс Львов 2018" Наталье Болюх, которая стала героиней российского ток-шоу

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Наталья Болюх / wz.lviv.ua

Обладательница титула "Мисс Львов 2018" попала в громкий скандал, став героиней российского "Первого канала". По словам львовянки, ее репрессируют украинские националисты и травят через частые пребывания в Москве. Что известно о девушке, которая часто публикует фото на фоне кремлевских куполов – читайте дальше.

21 июня 2018 года львовянка одержала победу в конкурсе красоты "Мисс Львов 2018". 24-летняя девушка по специальности экономист. В повседневной жизни интересуется психологией и дизайном, любит читать книги.

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Впрочем коронованная "Мисс Львов 2018" и первая вице-мисс "Украина Вселенная", которая должна отстаивать Украину на международной арене, стала все чаще оказываться в стране-агрессоре.

В одном из своих комментариев украинскому изданию на вопрос, согласилась ли бы девушка принять участие в конкурсе красоты в России, ответила, что ничего против этой страны не имеет, ведь в России живет много ее друзей. Пользователи сети заметили, что Болюх активно проводит время с российским 35-летним чиновником Аликом Назаряном, который публично заявляет, что Крым – это Россия.

В российском ток-шоу Наталья Болюх сказала, что ее не интересует, чем занимается Алик.

"Мне все равно, чем Алик занимается. Я с ним общаюсь не из-за того, что он чем-то там занимается", – отметила девушка.

Что публикует в инстаграме Наталья Болюх

Между тем после скандала девушка закрыла свой профиль в инстаграме. Несмотря на то, что свою luxury-жизнь Болюх решила скрыть от посторонних глаз, нам удалось получить фото, которые девушка публикует на своей личной странице. Судя по дорогим сумкам, чартерным самолетам и дорогим аксессуарам – победительница "Мисс Львов 2018" живет "на широкую ногу".


Розмірковування Наталії про майбутнє


Не стесняется девушка выкладывать и откровенные фото


Наталья Болюх / фото из инстаграма


Скриншот из личной страницы девушки


Скриншот личной страницы девушки в инстаграме


Фото, которые публикует Наталья Болюх


Как ведет жизнь победительница "Мисс Львов 2018" Наталья Болюх

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Украина – Россия Скандал Новости Львова Новости России
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