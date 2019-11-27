Наталья Могилевская была тронута во время своего выступления: фото и видео

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Наталья Могилевская выступила перед дефлимпийцами / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская не сдержала эмоций во время одного из своих выступлений. Произошло это во время исполнения гимна перед дефлимпийской сборной Украины.

Как известно, спортсмены с недостатками слуха отправились в Италию, где будут представлять Украину на XIX зимних Дефлимпийских играх. Соревнования пройдут с 12 декабря в трех городах Мадезимо, Кьявенна и Санта-Екатерина-Вальфурва. По традиции, перед отъездом сборная устроила торжественные проводы, на которые пригласила певицу Наталью Могилевскую.

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Артистка исполнила авторскую версию национального гимна Украины. Помогали Могилевской в этом представители Talant School и дети из общественной организации "Почувствуй". Во время исполнения песни певица была тронута.

"Без слез мне выступить не удалось. Сегодня провожала дефлимпийцев в Италию на зимние соревнования. Спела песню Кузьмы на языке жестов и выучила несколько фраз приветствия, но больше всего я гордилась тем, что национальная команда выбрали мой текст гимна Украины для поездки на Дефлимпиаду 2019. Желаю всем удачи, победы нашей сборной. А вы – дефлимпийцы и паралимпийцы – мои герои. Навсегда в моем сердце. Будьте здоровы и прославляйте Украину на весь мир!"- поделилась впечатлениями Наталья Могилевская на инстагарм-странице.

На концерт Наталья Могилевская пришла в эффектном сценическом платье, расшитом синими пайетками. Наряд артистка уже не впервые демонстрирует публике. Так, во время шоу "Танцы со звездами 2019" Наталья Могилевская предстала перед зрителями в таком же платье. 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Наталия Могилевская
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