Наталья Могилевская чувственно перепела гимн Украины: видео

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Наталья Могилевская чувственно перепела гимн Украины: видео

Певица Наталья Могилевская растрогала сеть новой песней. Артистка изменила слова и музыку гимна Украины и записала его совместно с учениками своей "Школы звезд".

Впервые фрагмент перепева она презентовала во время прямого эфира шоу "Танцы со звездами 2019". Тогда Наталья Могилевская была приглашенной ведущей балкона и призналась, что украинский гимн хорошо было бы сделать более позитивным. Уже 11 сентября артистка опубликовала свою версию Национальной государственной песни.

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Известно, что презентацию на проекте Наталья Могилевская посвятила возвращению пленных в Украину. Изменения в государственный гимн, как убеждает певица, она внесла с уважением к истории и всем украинским гражданам.

Новая песня на музыку гимна Украины! С уважением к нашему прошлому, к нашей истории... к борьбе и страданиям украинского народа, которые пришлось пройти на пути к независимости. С мечтами о нашем славном будущем, о нашем намерении и нашей молитвы, о стране, в которой наши дети уверены, что будут жить сто лет счастливо, и чувствовать, что судьба улыбается им с рождения! – написала Наталья Могилевская.

Кроме этого, артистка призналась, что многие украинцы стремятся изменить государственный гимн. Именно поэтому запись ей далась очень легко, а совместно с Натальей Могилевской в кадре появились дети, которые помогли создавать перепевку.

"Мне было очень легко снять это видео, потому что я знаю: изменить текст гимна – это желание многих граждан... Мы просто сняли нашу репетицию, на которую я пригласила очень интересных музыкантов с редкими старинными инструментами. А вдохновили меня дети, ученики моей Школы. Я бы очень хотела, чтобы они верили в то, что будут жить мирно и что судьба в нашей стране им улыбается с самого рождения", – добавила она.

Смотрите клип Натальи Могилевской на песню "Гимн Украины": видео

Как известно, это не впервые знаменитости осовременивают гимн. Во время Шествия достоинства, которое впервые прошло на День Независимости в Киеве, государственную песню исполнили украинские звезды мировой оперной сцены, пять оркестров, 18 пианистов и артисты Тина Кароль и Alina Pash. Выступление вызвало немало лестных отзывов и одновременно возмущение.

Смотрите видео с Шествия достоинства: исполнение гимна Украины

 

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Теги: LifeStyle Наталия Могилевская Новости LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
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