Наталья Могилевская надела пиджак на голое тело: пикантные фото

Украинская певица Наталья Могилевская и на карантине не прекращает удивлять своих фанатов. В сети она опубликовала пикантные фото, которые вызвали восторг у ее поклонников.

44-летняя Наталья Могилевская примерила белоснежный пиджак на голое тело, поэтому все подписчики ее блога могли полюбоваться обнаженной грудью. Кроме этого, певица решила сделать акцент и на аксессуарах: она надела геометрические украшения из жемчуга, которые эффектно смотрелись в кадре.

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Наталья Могилевская / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Вероятно, пикантные фото – часть музыкальных сюрпризов, которые Наталья Могилевская анонсировала уже в заметке.

"Это фото для меня символ новой страницы... Начать все с чистого листа – вот настроение этого месяца. Вы помните это состояние? Оно обещает так много! Так хочется что-то сказать, написать, придумать себя заново... Я подготовила в этом месяце для вас много сюрпризов. Всех, кто со мной на одной волне, – приглашаю", – отметила она.



Наталья Могилевская сделала сексуальное фото / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Ранее Наталья Могилевская рассказывала поклонникам о выходе lounge edition альбома под названием "Любовь – это большая сила". Пластинка должна появиться до конца мая 2020 года. По словам Натальи Могилевской, такой еще ее не видели поклонники, ведь она изменила привычный образ и перепела старые хиты, добавив в них современные ритмы.

"24 часа я занималась творчеством. Такой меня еще не видели никогда. Я приготовила новые песни, новые образы, посмотрела на свои старые хиты по-другому. Мир меняется, и карантин заставил меня переосмыслить творчество и жизнь в целом. Этот альбом – сплошное наслаждение для души. В частности, я готовлю грандиозный арт-проект, креативным продюсером которого стал режиссер Герман Ненов. Новая я, новая команда, новые fashion-образы", – добавила Наталья Могилевская.