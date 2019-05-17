Наталья Могилевская назвала причину, почему не смогла создать семью

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Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская поражает естественной красотой и с легкостью влюбляет в себя немало поклонников. Однако построить крепкие семейные отношения ей так и не удалось. В одном из немногочисленных интервью она откровенно рассказала о личной жизни и назвала причину, почему ей не удавалось создать семью.

Украинская артистка Наталья Могилевская – одна из немногих звезд, которые скрывают свою частную жизнь от общественности. Известно только, что певица один раз выходила замуж, однако ее брак с Дмитрием Чалым продлился всего год.

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В интервью для харьковского проекта "Накипело" звезда решила откровенно рассказать о своих романах и причинах, почему ей не удается построить крепкие отношения. В частности, Наталья Могилевская призналась, что дважды пыталась создать семью.

Я дважды пыталась создать семью, но мне не удалось. Поэтому я занялась собой, стала искать, в чем причина. Но если честно, я считаю, что у меня было не два брака, а лишь один – настоящий. Это отношения с Егором Долининым. На протяжении 5 лет я исполняла обязанности хозяйки дома и женщины, которая должна заботиться о своем любимом муже и его детях,
– призналась Наталья Могилевская.


Наталья Могилевская и Егор Долинин / Tochka.net

После разрыва отношений Наталья Могилевская решила переосмыслить все и понять причину фиаско в личной жизни.

Я полностью остановилась тогда, переосмыслила ценности и с новыми силами стала тщательно и скрупулезно выстраивать свою жизнь. Сейчас работаю над собой, разбираюсь,
– рассказала Наталья Могилевская.

По словам артистки, именно ее чрезмерная занятость стала причиной разрыва отношений, ведь на романтику всегда не хватало времени. И избранники Натальи Могилевской не могли смириться с ее графиком.

"Я могла на 6 часов опоздать на свидание. У меня, кстати, муж был харьковчанин. Спросите его, почему он перестал быть моим мужем. Я говорила, что приеду в 7, а приезжала к 11", – пояснила Наталья Могилевская.

Отметим, что в марте 2019 года Наталья Могилевская призналась, что временно покидает столицу и поселяется в Харькове. Причиной стали творческие проекты, над которыми активно работает звезда. Именно в Харькове у артистки появилась возможность пообщаться не только с молодежью, но и журналистами.

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Теги: Новости LifeStyle Музыка LifeStyle Наталия Могилевская
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