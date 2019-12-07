Наталья Могилевская обмолвилась о статусе невесты: подробности

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Певица Наталья Могилевская / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Во время разговора с журналистами певица рассказала, почему в ее творчестве сейчас так много мужчин. По словам звезды, каждая девушка только в статусе невесты может без зазрения совести рассматривать других мужчин. Однако все поклонники развеются, а сердце покажет путь только к одному.

После премьеры песни "Покохала", которая только подкрепила признание в чувствах к любимому, не утихает внимание к личной жизни Натальи Могилевской. Недавно она выступала в рамках записи концертной новогодней программы "Привет, 20-е", премьера которой состоится вечером 31 декабря на телеканале "Украина". С журналистами она поделилась пикантными деталями и намекнула на статус невесты.

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Свое выступление с песней "Покохала" звезда сравнила с необъятной стихией океана. В ее танцевальных номерах в последнее время принимают участие только парни. Наталья Могилевская нашла обоснование такому решению.

Единственное время женщины, когда она законно имеет право рассматривать других мужчин – это состояние невесты. До этого нельзя – еще рано, а после этого уже поздно – ты замужем. И вот в состоянии невесты или на Масленицу, или на Ивана Купала ты законно можешь рассматривать и говорить: мне нравится или нет, ты даже можешь выбирать. Это время, когда можно поцеловаться в щечку, рассказывать о своих ценностях. И, наверное, в этом такая идея – рассматривать разных мужчин, чтобы выбрать одного,
– призналась народная артистка Украины.

Предполагают, что человеком, который осчастливил и вдохновил певицу стал ландшафтный дизайнер и музыкант Влад Кацюба. Он часто появляется в инстаграм-историях знаменитости и даже стал главным героем ее клипа на песню "Покохала".

Смотрите клип к песне Натальи Могилевской "Я покохала": видео

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Наталия Могилевская Звездные романы
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