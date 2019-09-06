Наталья Могилевская появится в шоу "Танцы со звездами 2019": детали

Организаторы развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019" усиленно готовятся к новому выпуску. По традиции, в канун проекта они объявили имя ведущего балкона. Ею стала певица Наталья Могилевская.

Еще перед премьерой представители "Танцы со звездами 2019" объявили, что шоу в течение всего сезона будет вести постоянный его ведущий Юрий Горбунов. Компанию знаменитости составит Тина Кароль, которая будет объявлять выступления участников. А вот ведущие балкона будет еженедельно меняться.

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Сейчас стало известно, что в 3 выпуске проекта встречать звездные пары после выступления будет Наталья Могилевская. Для нее участие в шоу не будет дебютным. В первом обновленном сезоне "Танцев со звездами" она с Игорем Кузьменко одержала победу, а в 2018 году стала ведущей балкона. Тогда Наталья Могилевская пришла на прямой эфир с кубком, который давала подержать каждому из участников.

Придет ли певица вновь с трофеем, пока неизвестно. Зрители смогут это увидеть уже 8 сентября и насладиться эффектными постановками под украинские песни.

Что известно о шоу "Танцы со звездами"?​

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.



Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.