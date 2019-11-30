Наталья Могилевская повторила образ Ольги Сумской: фото

Украинские знаменитости любят удивлять своих поклонников эффектными образами. Но даже выбирая платье от отечественных дизайнеров, они не застрахованы от конфузов и повторения образов. Так, Наталья Могилевская появилась на шоу в таком же наряде, который ранее примерила Ольга Сумская.

Наталья Могилевская стала приглашенной звездой утреннего телешоу. В прямом эфире артистка охотно рассказала о своем творчестве и выполнила новый хит из своего репертуара – "Покохала". Однако внимание журналистов LifeStyle 24 привлек стильный наряд Натальи Могилевской.

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Перед камерами певица красовалась в миди-платье от Yuliya Magdych. Наряд серебристого цвета был украшен массивными вышитыми цветами, которые очаровали телеведущих. Кроме этого, платье эффектно подчеркивало талию Натальи Могилевской благодаря поясу. К образу поп-звезда подобрала босоножки на каблуках и лаконичные украшения. Укладка волос и идеальный макияж с акцентом на глаза завершили look Натальи Могилевской.

Певица решила добавить своему облику пикантности, расстегнув пуговицы на платье. Поэтому все зрители смогли увидеть стройные ноги Натальи Могилевской.



Наталья Могилевская в вышиванке/ Instagram / @nataliya_mogilevskaya



Наталия Могилевская / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Интересно, что такое же платье есть в гардеробе другой украинской модницы – актрисы Ольги Сумской. Наряд золотого цвета она демонстрировала на церемонии вручения премий Человек года-2018.



Ольга Сумская в эффектной платья-вышиванке/ Instagram / @olgasumska