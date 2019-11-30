Наталья Могилевская повторила образ Ольги Сумской: фото

12 Читати новину українською

Украинские знаменитости любят удивлять своих поклонников эффектными образами. Но даже выбирая платье от отечественных дизайнеров, они не застрахованы от конфузов и повторения образов. Так, Наталья Могилевская появилась на шоу в таком же наряде, который ранее примерила Ольга Сумская.

Наталья Могилевская стала приглашенной звездой утреннего телешоу. В прямом эфире артистка охотно рассказала о своем творчестве и выполнила новый хит из своего репертуара – "Покохала". Однако внимание журналистов LifeStyle 24 привлек стильный наряд Натальи Могилевской.

Смотрите также: Влюбленная Наталья Могилевская опубликовала романтический клип: видео

Перед камерами певица красовалась в миди-платье от Yuliya Magdych. Наряд серебристого цвета был украшен массивными вышитыми цветами, которые очаровали телеведущих. Кроме этого, платье эффектно подчеркивало талию Натальи Могилевской благодаря поясу. К образу поп-звезда подобрала босоножки на каблуках и лаконичные украшения. Укладка волос и идеальный макияж с акцентом на глаза завершили look Натальи Могилевской.

Певица решила добавить своему облику пикантности, расстегнув пуговицы на платье. Поэтому все зрители смогли увидеть стройные ноги Натальи Могилевской.


Наталья Могилевская в вышиванке/ Instagram / @nataliya_mogilevskaya


Наталия Могилевская / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Интересно, что такое же платье есть в гардеробе другой украинской модницы – актрисы Ольги Сумской. Наряд золотого цвета она демонстрировала на церемонии вручения премий Человек года-2018.

 

Ольга Сумська в ефектній сукні-вишиванці
Ольга Сумская в эффектной платья-вышиванке/ Instagram / @olgasumska

Акторка Ольга Сумська
Актриса Ольга Сумская/ Instagram / @olgasumska

В Албании самое мощное за десятилетие землетрясение: 50 погибших, 2000 раненых – фото, видео
сегодня
2181
Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Ольга Сумская Наталия Могилевская Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 15:40 Новые мультфильмы 2019 года: лучшая подборка для детей
Юлія Турелик 380
сегодня 13:37 Голодомор в Украине: что известно о журналисте Гарете Джонсе, который написал о жутком геноциде
Юлія Михайлова 4174
29 ноября 18:59 10 платьев со скидкой, которые стоит купить в Черную пятницу
Юлія Турелик 1452
29 ноября 18:30 Роскошные особняки звезд Голливуда: фото интерьеров, которые удивят
Юлія Гілей 384
29 ноября 17:21 Черная пятница в Киеве: на какие концерты можно попасть с выгодной скидкой – перечень
Уляна Журба 71
Новости
Больше новостей
Залиште відгук