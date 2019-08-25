Наталья Могилевская презентовала украиноязычную версию хита "В Киеве осень": видео

Известная украинская певица Наталья Могилевская неожиданно представила новую песню. Звезда записала украиноязычную версию трека "В Киеве осень", которую посвятила Украине.

По словам артистки, на перевод известного хита ее вдохновил перепев песни "Снегопад". Трек зазвучал на украинском благодаря ученикам из Talant School Натальи Могилевской.

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Вдохновленная предыдущим опытом певица еще в мае изменила слова к песне "В Киеве осень". Символично, в День Независимости Украины Наталья Могилевская показала всем результаты работы и представила трек, посвятив его стране.

"Я поняла, что моей столице нужен гимн на украинском языке и я сделала перевод песни "В Киеве осень". Стихи дались мне очень легко, а вечером, к своему удивлению, я обнаружила, что это было 26 мая, в День Киева. Случайных совпадений не бывает. Приветствую тебя, моя столица, поздравляю тебя, моя Украина, с твоим днем! Это мой подарок тебе!" – написала Наталья Могилевская.

Слушайте украиноязычную версию песни Натальи Могилевской "В Киеве осень": аудио

Смотрите клип к песне "В Киеве осень" Натальи Могилевской, снятый в 2011 году: видео

Наталья Могилевская – "В Киеве осень": текст украиноязычной версии песни

Осінь з'явилася така несподівана

В місто каштанове знову прийшла вона

І цілий день холодний дощ пливе по вікнах

Злива гуляє по вітряних вулицях

Злива, якої, здається, немає кінця



Ти думаєш про те, до чого так не звикли

Я стою одна, і ти один біля вікна

Будеш сумувать про дотики тепла

Тіні на стіні

Може так, а може – ні

В ці холодні дні

Припев:

А в Києві осінь, осінь,

ла-ла-ла-ла-ла

Осінь з'явилася така несподівана

Місто каштанове плаче розірване

Ми біжимо від себе, і куди не знаєм

Злива іде одиноко по вулиці

Злива торкається тихо твого лиця

Хто скаже про любов, якої більш немає?

Припев