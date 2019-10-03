Наталья Могилевская призналась в романтических чувствах в новой песне "Полюбила"

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Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Известная украинская певица и народная артистка Украины Наталья Могилевская выпустила долгожданный хит. "Полюбила" – именно такое название получил трек, который уже успели оценить фанаты ее творчества.

Наталья Могилевская порадовала своих поклонников новой премьерой. На YouTube-канале певицы появился клип и трек, который ее фанаты ждали уже давно.

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Новая песня в альбоме получила название "Полюбила", поэтому поклонники Натальи Могилевской сразу заподозрили ее в тайном романе. Ведь еще в мае артистка дала откровенное интервью, в котором призналась, почему до сих пор не создала семью и как ищет вероятную причину, почему до сих пор одинока.

Однако с того времени прошло около полугода и, похоже, личная жизнь Натальи Могилевской кардинально изменилась. Однако сама певица премьеру с интригующим содержанием и названием не комментирует.

Я не буду комментировать эту премьеру, дорогие мои. Она говорит сама за себя,
– сказала артистка в комментарии ТСН.

Слушать новую песню Натальи Могилевской "Полюбила":

 

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Теги: LifeStyle Наталия Могилевская Музыка
Источник: LifeStyle 24
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