Наталья Могилевская рассказала, что пережила стоматологическую операцию: видео

Украинская певица Наталья Могилевская активно ведет свою инстаграм-страницу. 22 февраля звезда разместила видео, в котором призналась о перенесенной стоматологической операции.

Артистка решила не вдаваться в детали. Однако своим фанатам в сети Наталья Могилевская показала, как у нее опухла одна щека. По стечению обстоятельств, именно 22 февраля у артистки была запланирована встреча с командами из нового сезона "Лиги смеха". Поэтому Наталья Могилевская проявила креатив и нарисовала на лице смайлики и набор букв.

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"Я пережила сегодня стоматологическую операцию и у меня опухла щека. А мне сегодня встречаться с командами, там хорошие молодые ребята. В общем, я решить проблему вот так креативненько. Этим и отличаются творческие сумасшедшие люди от обычных", – рассказала Наталья Могилевская.

Об участии в развлекательном проекте Наталья Могилевская рассказала еще в первые дни февраля 2020 года. Звезда призналась, что станет новым тренером шоу "Лига смеха". Артистка будет помогать двум командам побороться за победу в проект.

Я счастлива стать тренером двух прекрасных команд в проект "Лига смеха"! Мы все стали слишком серьезными, нам не хватает легкости, радости и самоиронии. Поздравьте меня и пожелайте нам удачи,

– написала ранее Наталья Могилевская.